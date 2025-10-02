Atelier – La Fresque du Climat Atelier Fresque du Climat – Guyane française Cayenne

Atelier – La Fresque du Climat Atelier Fresque du Climat – Guyane française Cayenne jeudi 2 octobre 2025.

Atelier – La Fresque du Climat Jeudi 2 octobre, 14h00 Atelier Fresque du Climat – Guyane française Guyane

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T19:00:00 – 2025-10-02T23:00:00

Fin : 2025-10-02T19:00:00 – 2025-10-02T23:00:00

Venez explorer La Fresque du Climat, partenaire officiel de la Grande Semaine Végétale.

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ?

En 3h, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

INFOS PRATIQUES :

– Durée : 3h

– Merci d’arriver 5 minutes en avance pour commencer et terminer à l’heure.

Pour que l’atelier soit maintenu, il faut au minimum 5 personnes inscrites.

‍ La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.

✏️ L’atelier

Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant·es et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque.

Un.e animateur.trice encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

☀️ Déroulé

Réflexion (1h30) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque.

Créativité (30min) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant.

Debrief (1h30) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives.

2 octobre 2025, de 14h00 à 18h00 (heure de Buenos Aires)

Pour s’inscrire : https://association.climatefresk.org/training_sessions/c21d7183-f2e1-46be-b612-5f09ef8f8676/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755

Atelier Fresque du Climat – Guyane française 13 Av. Leopold Heder, Cayenne, Guyane française Cayenne 97300 Guyane Guyane [{« link »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/c21d7183-f2e1-46be-b612-5f09ef8f8676/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}]

Venez découvrir La Fresque du Climat, un atelier ludique et collaboratif, pendant La Grande Semaine Végétale !