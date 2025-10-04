Atelier – La Fresque du Climat Atelier La Fresque du Climat – Beaune Beaune

Atelier – La Fresque du Climat Samedi 4 octobre, 09h30 Atelier La Fresque du Climat – Beaune Côte-d’Or

Entrée gratuite, participation libre (à partir de 1€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Venez explorer La Fresque du Climat, partenaire officiel de la Grande Semaine Végétale, et découvrez-la sous un angle inédit : celui de l’alimentation végétale et durable.

✏️ La Fresque Climat, c’est quoi ?

La Fresque du Climat est un atelier d’intelligence collective ludique et participatif qui permet d’appréhender le fonctionnement du climat, de comprendre comment tout est relié et de prendre conscience qu’il est urgent d’agir.

C’est un jeu de 42 cartes basé sur les données du GIEC, qui est la référence scientifique internationale en matière de changement climatique. Les participants doivent poser ensemble les cartes sur une table et les relier entre elles pour former une Fresque présentant des causes et des conséquences du dérèglement climatique.

Quels objectifs ?

Avec rigueur et pédagogie, la Fresque du Climat permet en peu de temps de comprendre le fonctionnement du système climatique ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement. Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité du changement climatique, donne une vision d’ensemble de cette vaste problématique et fournit des clés de compréhension pour agir efficacement.

Pour s’inscrire : https://association.climatefresk.org/training_sessions/79974847-3fa5-414d-974a-9122e47c2ad8/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755

Atelier La Fresque du Climat – Beaune 14 Rue de Chorey, 21200 Beaune, France Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

