Atelier – La Fresque du Climat Atelier La Fresque du Climat – Genève Saint-Genis-Pouilly

Atelier – La Fresque du Climat Atelier La Fresque du Climat – Genève Saint-Genis-Pouilly samedi 4 octobre 2025.

Atelier – La Fresque du Climat Samedi 4 octobre, 09h30 Atelier La Fresque du Climat – Genève Ain

Tarif libre et conscient (à partir de 1€) (€10,00 TTC)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Venez explorer La Fresque du Climat, partenaire officiel de la Grande Semaine Végétale, et découvrez-la sous un angle inédit : celui de l’alimentation végétale et durable.

✏️ L’atelier

Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant·es et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque. Un.e animateur.trice encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

☀️ Déroulé

Réflexion (1h15) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque.

Créativité (45min) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant.

Debrief (1h) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives.

Et après ?

Après avoir participé à cet atelier, vous pourrez vous former à l’animation de la Fresque. A votre tour d’organiser des ateliers pour devenir un acteur du mouvement de sensibilisation !

– Maison des Associations, 8 Germaine Tillion à Caen

– Atelier de 9h30 à 12h30 les 1er samedi du mois

– Merci d’arriver 10mn en avance pour commencer et terminer à l’heure.

Pour s’inscrire :https://association.climatefresk.org/training_sessions/b1bc52b6-9054-445d-b108-46da9ba1d02b/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755

Atelier La Fresque du Climat – Genève 8 rue Germaine Tillion Saint-Genis-Pouilly 01630 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/b1bc52b6-9054-445d-b108-46da9ba1d02b/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}]

Venez découvrir La Fresque du Climat, un atelier ludique et collaboratif, pendant La Grande Semaine Végétale !