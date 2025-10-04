Atelier – La Fresque du Climat Atelier La Fresque du Climat – Valbonne Valbonne

Atelier – La Fresque du Climat Samedi 4 octobre, 09h30 Atelier La Fresque du Climat – Valbonne Alpes-Maritimes

Entrée gratuite, participation libre (à partir de 1€)

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Venez explorer La Fresque du Climat, partenaire officiel de la Grande Semaine Végétale, et découvrez-la sous un angle inédit : celui de l’alimentation végétale et durable.

Cet atelier est animé et organisé par Bruno Eteve et Cynthia Pozun.

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ?

En 3h, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. A partir de 15 ans.

INFOS PRATIQUES :

– Durée : 3h

– Merci d’arriver 5 minutes en avance pour commencer et terminer à l’heure.

Pour que l’atelier soit maintenu, il faut au minimum 5 personnes inscrites.

‍ La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.

✏️ L’atelier

– Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant·es et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque.

– Un.e animateur.trice encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

☀️ Déroulé

Réflexion (1h30) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque.

Créativité (30min) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant.

Debrief (1h30) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives.

A noter : ces ateliers sont proposés pour le grand public et sont assurés par des animateurs et animatrices bénévoles. Nous suggérons aux professionnels de se joindre à des ateliers inter-entreprises ou de proposer un atelier au sein de leur organisation.

Pour s’inscrire https://association.climatefresk.org/training_sessions/aa14a902-6fb9-4cf7-84cd-624337ee0334/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755

Venez découvrir La Fresque du Climat, un atelier ludique et collaboratif, pendant La Grande Semaine Végétale !