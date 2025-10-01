Atelier – La Fresque du Climat Fabrico association fab’at Valence

Atelier – La Fresque du Climat Mercredi 1 octobre, 18h00 Fabrico association fab’at Drôme

Entrée gratuite, participation libre

Début : 2025-10-01T18:00:00 – 2025-10-01T21:00:00

Fin : 2025-10-01T18:00:00 – 2025-10-01T21:00:00

Venez explorer La Fresque du Climat, partenaire officiel de la Grande Semaine Végétale, et découvrez-la sous un angle inédit : celui de l’alimentation végétale et durable.

La Fresque du Climat c’est quoi ?

Dans cet atelier adressé aussi bien aux novices qu’aux connaisseurs vous allez recréer en équipe les liens entre les composantes du système climatique et avoir cette vision d’ensemble qui vous permettra d’agir efficacement. L’atelier est basé sur les publications du GIEC.

Un.e animateur.trice encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

Déroulé :

Réflexion (1h30) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque.

Créativité (30min) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant.

Debrief (1h) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives.

A noter: ces ateliers sont proposés pour le grand public. Nous suggérons aux professionnels de se joindre à des ateliers inter-entreprises ou de proposer un atelier au sein de leur organisation.

ATTENTION: une participation libre vous sera demandé pour la location de la salle (participation idéale: 4€/pers pour 5 participants).

Pour s’inscrire :

https://association.climatefresk.org/training_sessions/8a06275e-fd88-43d8-a18e-9d393ba4c0b0/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755

Fabrico association fab'at 7 Rue Belle Image, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Un atelier collaboratif et ludique, basé sur les travaux du GIEC, pour comprendre les mécanismes du climat et explorer ensemble des solutions d’action.