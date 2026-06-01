Atelier: » La gastronomie à Pompéi » Dimanche 14 juin, 14h00 Centre archéologique du Var Var

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Démonstration de cuisine romaine : comprendre la préparation des repas à travers les ustensiles, les récipients et les modes de cuisson.

Dimanche 14 juin de 14h00 à 17h00

RDV au Centre archéologique du Var, 335 avenue des Dardanelles, 83 000 Toulon

Les enfants de moins de 10 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Centre archéologique du Var 335 avenue des Dardanelles 83000 Toulon Toulon 83097 Claret Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.centrearcheologiqueduvar.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}]

Démonstration de cuisine romaine : comprendre la préparation des repas à travers les ustensiles, les récipients et les modes de cuisson.

©Centre archéologique du Var