Atelier La grainothèque s’anime ! Valençay

Atelier La grainothèque s’anime ! Valençay jeudi 16 octobre 2025.

Atelier La grainothèque s’anime !

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 15:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Venez échanger, partager et construire autour de la grainothèque.

De la récolte de la graine à la plantation faites le plein d’astuces. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

With Rose-Marie TRIPAULT.

German :

Mit Rose-Marie TRIPAULT.

Italiano :

Con Rose-Marie TRIPAULT.

Espanol :

Con Rose-Marie TRIPAULT.

L’événement Atelier La grainothèque s’anime ! Valençay a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Pays de Valençay