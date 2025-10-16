Atelier La grainothèque s’anime ! Valençay
Atelier La grainothèque s’anime ! Valençay jeudi 16 octobre 2025.
Atelier La grainothèque s’anime !
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Venez échanger, partager et construire autour de la grainothèque.
De la récolte de la graine à la plantation faites le plein d’astuces. .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
