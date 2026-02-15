Atelier, La grande fresque des animaux, à la manière de Rosa Bonheur La Distylerie Luçon

Atelier, La grande fresque des animaux, à la manière de Rosa Bonheur

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17 15:45:00

2026-04-17

Un atelier créatif pour petits et grands !

Plongez dans l’univers animalier de Rosa Bonheur et créez ensemble une fresque collective : dessinez, peignez et assemblez vos animaux pour donner vie à une œuvre unique !

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

A creative workshop for young and old!

