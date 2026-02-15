Atelier, La grande fresque des animaux, à la manière de Rosa Bonheur La Distylerie Luçon
Atelier, La grande fresque des animaux, à la manière de Rosa Bonheur La Distylerie Luçon vendredi 17 avril 2026.
Atelier, La grande fresque des animaux, à la manière de Rosa Bonheur
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17 15:45:00
2026-04-17
Un atelier créatif pour petits et grands !
Plongez dans l’univers animalier de Rosa Bonheur et créez ensemble une fresque collective : dessinez, peignez et assemblez vos animaux pour donner vie à une œuvre unique !
Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
A creative workshop for young and old!
