Atelier La liberté est poétique

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cet atelier fait appel à la poésie aléatoire et générative. Conçu sur le thème de la liberté, pour répondre au thème du Printemps des Poètes 2026, il associe des expériences numériques à de l’écriture et de la manipulation manuelle.

À l’issue de l’atelier, les enfants auront écrit de courts poèmes et ils les auront reproduits sur des cartes-lettres formant la phrase La liberté est poétique . Ils auront aussi découvert et expérimenté en groupe plusieurs jeux de poésie numérique.

Dès 8 ans

12 enfants maximum .

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier La liberté est poétique

L’événement Atelier La liberté est poétique La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Teste-de-Buch