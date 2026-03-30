Atelier La liberté est poétique La Teste-de-Buch
Atelier La liberté est poétique La Teste-de-Buch samedi 4 avril 2026.
Atelier La liberté est poétique
2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Cet atelier fait appel à la poésie aléatoire et générative. Conçu sur le thème de la liberté, pour répondre au thème du Printemps des Poètes 2026, il associe des expériences numériques à de l’écriture et de la manipulation manuelle.
À l’issue de l’atelier, les enfants auront écrit de courts poèmes et ils les auront reproduits sur des cartes-lettres formant la phrase La liberté est poétique . Ils auront aussi découvert et expérimenté en groupe plusieurs jeux de poésie numérique.
Dès 8 ans
12 enfants maximum .
2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier La liberté est poétique
L’événement Atelier La liberté est poétique La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Teste-de-Buch
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