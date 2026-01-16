Atelier La liberté guidant la plume Médiathèque Le MIX Mourenx

Atelier La liberté guidant la plume

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

A deux, trois ou plus, la liberté guidera vos plumes lors d’un atelier d’écriture en famille. Acrostiches et haïkus se matérialiseront ensuite grâce aux machines et imprimantes tout aussi poétiques du Fablab. .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

