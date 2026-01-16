Atelier La liberté guidant la plume Médiathèque Le MIX Mourenx
Atelier La liberté guidant la plume Médiathèque Le MIX Mourenx vendredi 20 février 2026.
Atelier La liberté guidant la plume
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
A deux, trois ou plus, la liberté guidera vos plumes lors d’un atelier d’écriture en famille. Acrostiches et haïkus se matérialiseront ensuite grâce aux machines et imprimantes tout aussi poétiques du Fablab. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
