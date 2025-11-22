Atelier La magie de la lactofermentation ! Saint-Molf
1 rue de la Cure Saint-Molf Loire-Atlantique
Début : 2025-11-22 09:30:00
fin : 2025-11-22 12:30:00
2025-11-22
Initiez-vous à la lactofermentation, une technique de conservation naturelle des légumes aux multiples bienfaits pour la santé !
Cet atelier pratique et convivial permettra de conserver tout un panier de légumes bios et locaux.
Animé par l’association A deux Mains et Le Lézard Jovial
Gratuit sur inscription Maison du Parc 02 40 91 68 68 ou sur www.parc-naturel-briere.com/agenda/ .
1 rue de la Cure Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
