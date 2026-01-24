Atelier la magie des couleurs Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

Atelier la magie des couleurs

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Les couleurs glissent, se mélangent et se déposent sur la terre… un peu comme par magie. Les enfants expérimentent le transfert des couleurs à l’aide d’engobes sur une petite tuile en argile. Un atelier ludique et graphique pour découvrir les couleurs, les formes et les effets de matière, tout en laissant une grande place à l’expérimentation et à la surprise. À partir de 6 ans. .

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier la magie des couleurs

L’événement Atelier la magie des couleurs Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus