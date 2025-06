Atelier la magie des réactions chimiques – Les Muséales Tourouvre au Perche 23 juillet 2025 14:30

Orne

Atelier la magie des réactions chimiques Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : 2025-07-23

Début : 2025-07-23 14:30:00

fin : 2025-07-23 15:45:00

Date(s) :

2025-07-23

Ateliers ludiques des Savants Fous au sein de l’école d’autrefois des Muséales. Les enfants découvrent ce qui peut provoquer une réaction chimique. Ils comprennent ce qu’il est le pH et testant différents produits et en les mélangeant, ils expérimentent l’oxydoréduction et comment accélérer ou ralentir une réaction chimique.

10h à 11h15 4 à 6ans

14h30 à 15h45 7 à 12ans

Ateliers sur réservation.

Les Muséales 15 rue du Québec

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

English : Atelier la magie des réactions chimiques

Playful « Savants Fous » workshops in the old-fashioned school at Les Muséales. Children discover what can cause a chemical reaction. They learn about pH, test different products and mix them, experiment with redox and how to speed up or slow down a chemical reaction.

10 to 11:15 a.m.: 4 to 6 years old

2:30pm to 3:45pm: 7 to 12 years old

Workshops on reservation.

German :

Spielerische Workshops der « Verrückten Wissenschaftler » in der ehemaligen Schule der Muséales. Die Kinder entdecken, was eine chemische Reaktion auslösen kann. Sie verstehen, was der pH-Wert ist, testen verschiedene Produkte und mischen sie, experimentieren mit Redox und wie man eine chemische Reaktion beschleunigt oder verlangsamt.

10:00 bis 11:15 Uhr: 4 bis 6 Jahre

14:30 bis 15:45 Uhr: 7 bis 12 Jahre

Workshops nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Laboratori ludici « Savants Fous » nella scuola vecchio stile di Les Muséales. I bambini scoprono cosa può provocare una reazione chimica. Imparano a conoscere i livelli di pH, a testare diversi prodotti e a mescolarli tra loro per sperimentare la redox e come accelerare o rallentare una reazione chimica.

dalle 10.00 alle 11.15: bambini da 4 a 6 anni

14.30-15.45: bambini dai 7 ai 12 anni

I laboratori devono essere prenotati in anticipo.

Espanol :

Talleres lúdicos « Savants Fous » en la antigua escuela de Les Muséales. Los niños descubren qué puede provocar una reacción química. Aprenderán los niveles de pH, probarán diferentes productos y los mezclarán para experimentar con el redox y cómo acelerar o ralentizar una reacción química.

de 10.00 a 11.15 h: de 4 a 6 años

de 14.30 a 15.45 h: de 7 a 12 años

Los talleres deben reservarse con antelación.

