Atelier la maille de mer Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-en-Cotentin

Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Notre documentaliste, Rozenn, vous propose un atelier d’initiation au crochet ! Que vous soyez expert ou débutant, elle vous invite à un moment convivial pour découvrir cette technique en réalisant des petites méduses en mailles colorées.
Durée environ 1h30.
Ouvert à tous dès 10 ans.
Matériel fourni.
Atelier gratuit. Sur réservation. .
Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 20 26 55
