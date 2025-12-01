Atelier la maille de mer Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-en-Cotentin

Atelier la maille de mer

Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Notre documentaliste, Rozenn, vous propose un atelier d’initiation au crochet ! Que vous soyez expert ou débutant, elle vous invite à un moment convivial pour découvrir cette technique en réalisant des petites méduses en mailles colorées.

Durée environ 1h30.

Ouvert à tous dès 10 ans.

Matériel fourni.

Atelier gratuit. Sur réservation. .

Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 20 26 55

English : Atelier la maille de mer

