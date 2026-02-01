Atelier La Main à la Pâte Frazé
Atelier La Main à la Pâte Frazé mercredi 25 février 2026.
Atelier La Main à la Pâte
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Fabriquez et repartez avec votre pain réalisé avec de la farine locale !Familles
Fabriquez et repartez avec votre pain réalisé avec de la farine locale !
Sur inscription, places limitées, dès 3 ans (accompagné), apportez votre récipient.
En collaboration avec le restaurant Le Pré de Frazé et par l’association Nature Ô Pattes. .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34
English :
Make your own bread using local flour, and take it home with you!
