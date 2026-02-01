Atelier La Main à la Pâte

Frazé Eure-et-Loir

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25

Fabriquez et repartez avec votre pain réalisé avec de la farine locale !Familles

Sur inscription, places limitées, dès 3 ans (accompagné), apportez votre récipient.

En collaboration avec le restaurant Le Pré de Frazé et par l’association Nature Ô Pattes. .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34

English :

Make your own bread using local flour, and take it home with you!

