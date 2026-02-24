Atelier La Main à l’oeuvre Cité du Cuir Saint-Junien

Atelier La Main à l’oeuvre

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La Cité du Cuir à Saint-Junien vous propose divers atelier en relation avec le savoir-faire cuir.

Les participant·es réalisent un marque-page unique à partir d’un cuir prédécoupé, décoré à l’aide de feutres et de matoirs. L’atelier est accessible à tous, sans connaissances préalables. Des supports visuels et des exemples accompagnent les participant·es pour nourrir leur imagination.

Les ateliers sont accessibles dans la limite des places disponibles.

Réservation des ateliers sur la billetterie en ligne de la Cité du Cuir ou sur place. .

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68

