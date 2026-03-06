Atelier La main brodée Cité du Cuir Saint-Junien

Atelier La main brodée

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne

La Cité du Cuir à Saint-Junien vous propose divers atelier en relation avec le savoir-faire cuir.

À partir d’un marque-page en cuir prédécoupé, les participant·es brodent avec des fils colorés selon le motif de leur choix ou un motif proposé. Ils et elles repartent avec une création unique. L’atelier est accessible à tous, sans prérequis. Des planches d’inspiration stimulent la créativité des participant·es.

Les ateliers sont accessibles dans la limite des places disponibles.

Réservation des ateliers sur la billetterie en ligne de la Cité du Cuir ou sur place. .

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68

