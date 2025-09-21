Atelier : la mégabarre Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin

Atelier : la mégabarre Dimanche 21 septembre, 15h00, 17h00 Château des Ravalet Manche

Durée 1h.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une “barre” c’est l’échauffement incontournable de tous les danseurs de ballet.La mégabarre, c’est l’opportunité de faire découvrir à tous et toutes la pratique de la danse classique. Le principe étant de découvrir et partager une discipline ouverte à tous les publics, loin des contraintes d’âges, de niveaux…

Rendez-vous devant le château des Ravalet avec vos baskets et des vêtements confortables pour cette expérience réalisée dans la bonne humeur avec la Compagnie Mouvance d’Art !

Atelier ouvert à tous gratuitement

Château des Ravalet Avenue du Château des Ravalets, 50110 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50110 Le Toupin Manche Normandie 0233220135 http://www.cherbourg.fr Château construit en 1562, très représentatif de la Renaissance cotentinaise. Il a été modifié avec le parc, dans la seconde moitié du XIXe siècle, à partir de 1859, par la famille de Tocqueville (ajout de deux niveaux de combles et décor intérieur). Le parc a été aménagé vers 1870 sur les vestiges d’un ancien parc Renaissance dont subsistent les douves, avec une serre, une grotte, deux étangs, etc. On note l’importance donnée aux plantes exotiques nouvellement importées. Le parc est devenu jardin public en 1935 (acquisition par la ville de Cherbourg) , et a été très abîmé par la tempête de 1987. La serre a été construite entre 1872 et 1875 par René de Tocqueville.

Compagnie Mouvance D’art