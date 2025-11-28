Atelier | La mémoire vive Salle Jean Jaurès Langeac
Atelier | La mémoire vive
Salle Jean Jaurès Mairie de Langeac Langeac Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-11-28 09:30:00
2025-11-28
Le CCAS présente « La Mémoire vive », des ateliers autour de la mémoire tous les 2ème et 4ème vendredis du mois.
Salle Jean Jaurès Mairie de Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10
English :
The CCAS presents « La Mémoire vive », memory workshops every 2nd and 4th Friday of the month.
German :
Das CCAS präsentiert « La Mémoire vive », Workshops rund um das Thema Gedächtnis an jedem 2. und 4. Freitag im Monat.
Italiano :
Il CCAS presenta « La Mémoire vive », laboratori sulla memoria ogni 2° e 4° venerdì del mese.
Espanol :
La CCAS presenta « La Mémoire vive », talleres de memoria cada 2º y 4º viernes de mes.
