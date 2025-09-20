Atelier « La monnaie au XIVe siècle » Château de Morlanne Morlanne

Gratuit.

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez les secrets des banquiers lombards et de sa monnaie avec Andréani de Caravelli, de passage à la Cour d’Arnaud-Guilhem !

Château de Morlanne Carrère du château, 64370 Morlanne Morlanne 64370 Lahargue Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 81 60 27 http://www.chateaudemorlanne.fr Érigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn (dit « Gaston Fébus »), le château de Morlanne est l’un des plus beaux exemples de construction fébusienne aux confins des Landes et du Béarn. Son architecture de pierres et de briques en fait une forteresse médiévale atypique témoignant des procédés astucieux de son architecte languedocien Sicard de Lordat.

Hélène et Raymond Ritter, derniers propriétaires privés, permirent dans les années 1970 la renaissance du château avant de léguer ce dernier ainsi que toute leur collection d’objets d’art au département des Pyrénées-Atlantiques.

Journées européennes du patrimoine 2025

