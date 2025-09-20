Atelier : La mosaïque en Gaule romaine Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Atelier : La mosaïque en Gaule romaine Samedi 20 septembre, 14h30 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Enfants de 8 à 12 ans.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Qu’est-ce qu’une mosaïque antique et quelle était sa fonction ? L’atelier retrace l’historique des techniques de la mosaïque, depuis l’utilisation des galets par les Grecs jusqu’à celle des tesselles par les Romains, qui ont porté cet art à son apogée. Chaque enfant s’initie à cette technique en réalisant la copie d’un détail de mosaïque gallo-romaine ou en inventant son propre motif décoratif.

Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l'époque mérovingienne. Quelque 3 millions d'objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l'évolution des techniques de fabrication, de l'expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d'Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d'un même établissement, un service à compétence national-SCN.

Atelier créatif

©MAN / Valorie Gô