Atelier La nature fait bien les choses

95 avenue de la Liberation Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 09:30:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

Date(s) :

2026-02-26 2026-03-26

Venez découvrir les ateliers organisés par le Centre Culturel de Fontlozier.

.

95 avenue de la Liberation Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the workshops organized by the Centre Culturel de Fontlozier.

L’événement Atelier La nature fait bien les choses Valence a été mis à jour le 2026-02-05 par Valence Romans Tourisme