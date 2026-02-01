Atelier La nature fait son carnaval ! Montenach

Atelier La nature fait son carnaval !

Inspire-toi de la forêt, du vent, de l’eau et de la terre pour créer de jolis masques et des objets sonores. L’après-midi se terminera par un défilé enchanté où tes créations prendront vie au rythme des sons de la nature.

Pour les enfants de 6 à 11 ansEnfants

Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 03828877 maisondelanature@ccb3f.fr

Take inspiration from the forest, wind, water and earth to create beautiful masks and sound objects. The afternoon will end with an enchanted parade where your creations will come to life to the rhythm of nature’s sounds.

For children aged 6 to 11

