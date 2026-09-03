Atelier « La palette du coquelicot » Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque · Saint-Genis-de-Saintonge
Informations pratiques
Saint-Genis-de-Saintonge
Atelier « La palette du coquelicot »
Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Dans le cadre de la programmation culturelle du Réseau des Médiathèques de Haute-Saintonge
.
Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr
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English :
As part of the cultural program of the Haute-Saintonge Media Library Network
L’événement Atelier « La palette du coquelicot » Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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