Informations pratiques

Saint-Genis-de-Saintonge

Atelier « La palette du coquelicot »

Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Dans le cadre de la programmation culturelle du Réseau des Médiathèques de Haute-Saintonge

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Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr

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English :

As part of the cultural program of the Haute-Saintonge Media Library Network

L’événement Atelier « La palette du coquelicot » Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge