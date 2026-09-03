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AGENDA · Saint-Genis-de-Saintonge

Atelier « La palette du coquelicot » Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque · Saint-Genis-de-Saintonge

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
6 route de Jonzac
Ville
17240 Saint-Genis-de-Saintonge
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Genis-de-Saintonge

Atelier « La palette du coquelicot »

Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Dans le cadre de la programmation culturelle du Réseau des Médiathèques de Haute-Saintonge
  .

Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53  mediatheque_stgenis@yahoo.fr

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English :

As part of the cultural program of the Haute-Saintonge Media Library Network

L’événement Atelier « La palette du coquelicot » Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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