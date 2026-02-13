Atelier La perspective axonométrique, un outil pour penser et dessiner la ville, Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Besançon

Atelier La perspective axonométrique, un outil pour penser et dessiner la ville Mardi 24 mars, 18h00 Maison de l’Architecture de Franche-Comté Doubs

Tarif unique 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T18:00:00+01:00 – 2026-03-24T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-24T18:00:00+01:00 – 2026-03-24T21:00:00+01:00

Avec Colin Gravot, architecte DE, illustrateur et graveur.

Cet atelier accesible à partoir de 16 ans se focalise sur la perspective axonométrique, et sur l’échelle urbaine.

L’enjeu est d’apprendre à maîtriser cet outil de dessin comme moyen de représenter une ville en volume, soit en s’appuyant sur un plan existant, soit en inventant de toute pièce cette ville à partir d’un corpus de références.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/la-perspective-axonometrique-un-outil-pour-penser-et-dessiner-la-ville/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}]

