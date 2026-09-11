Atelier : la photo nomade, Jardin National – kiosque a musique, Albi
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin National - kiosque a musique · Albi
Informations pratiques
Atelier : la photo nomade Dimanche 20 septembre, 10h30 Jardin National – kiosque a musique Tarn
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
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Jardin National – kiosque a musique Jardin National 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie
Accompagné de sa chambre photographique et de son laboratoire de développement mobile, Baptiste Dété réalise votre portrait argentique à la manière des photographes ambulants du 19ème siècle. Une de…
©Ville d’Albi
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