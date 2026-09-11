Atelier : la photo nomade, Jardin National – kiosque a musique, Albi

Informations pratiques

Atelier : la photo nomade Dimanche 20 septembre, 10h30 Jardin National – kiosque a musique Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, découvrez le savoir-faire des photographes ambulants du XIXe siècle.

Accompagné de sa chambre photographique et de son laboratoire de développement mobile, Baptiste Dété réalise votre portrait selon les techniques de la photographie argentique ancienne. Une expérience rare et hors du temps, qui vous plonge au cœur d’un savoir-faire patrimonial exceptionnel.

Jardin National – kiosque a musique Jardin National 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Accompagné de sa chambre photographique et de son laboratoire de développement mobile, Baptiste Dété réalise votre portrait argentique à la manière des photographes ambulants du 19ème siècle. Une de…

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