Atelier la respiration consciente Salle de danse de l’amicale laïque Montignac-Lascaux
Atelier la respiration consciente Salle de danse de l’amicale laïque Montignac-Lascaux samedi 24 janvier 2026.
Atelier la respiration consciente
Salle de danse de l’amicale laïque 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
10h30 11h30. Au programme optimiser sa vitalité, régénérer son corps, réduire son stress, retrouver l’harmonie. Réservation obligatoire. 10€ (adhérent), 15€ (non adhérent)
Atelier animé par Laurence Jardel.
Au programme
– Optimiser sa vitalité
– Régénérer son corps
– Réduire son stress
– Retrouver l’harmonie
Réservation obligatoire .
Salle de danse de l’amicale laïque 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 contact@almvv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier la respiration consciente
10.30am 11.30am. Program: optimize your vitality, regenerate your body, reduce stress, rediscover harmony. Reservations essential. 10 (members), $15 (non-members)
L’événement Atelier la respiration consciente Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère