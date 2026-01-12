Atelier la respiration consciente Salle de danse de l’amicale laïque Montignac-Lascaux

Atelier la respiration consciente

Salle de danse de l’amicale laïque 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

10h30 11h30. Au programme optimiser sa vitalité, régénérer son corps, réduire son stress, retrouver l’harmonie. Réservation obligatoire. 10€ (adhérent), 15€ (non adhérent)

Atelier animé par Laurence Jardel.

Au programme

– Optimiser sa vitalité

– Régénérer son corps

– Réduire son stress

– Retrouver l’harmonie

Réservation obligatoire .

Salle de danse de l’amicale laïque 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 contact@almvv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier la respiration consciente

10.30am 11.30am. Program: optimize your vitality, regenerate your body, reduce stress, rediscover harmony. Reservations essential. 10 (members), $15 (non-members)

