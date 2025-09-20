Atelier : « La restauration préventive au sein des archives » Archives départementales du Gard Nîmes

Atelier : « La restauration préventive au sein des archives » Archives départementales du Gard Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Atelier : « La restauration préventive au sein des archives » Samedi 20 septembre, 11h15, 14h30 Archives départementales du Gard Gard

Inscription du 15 au 19 septembre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:15:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

En compagnie d’un restaurateur d’archives, venez découvrir la restauration préventive, cette technique qui permet de mieux préserver les anciens documents d’archives en limitant les dégâts que ces derniers subissent.

Archives départementales du Gard 365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Marronniers Gard Occitanie 0466050510 http://archives.gard.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 05 05 19 »}] Parking pour les visiteurs gratuit.

En compagnie d’un restaurateur d’archives, venez découvrir la restauration préventive, cette technique qui permet de mieux préserver les anciens documents d’archives en limitant les dégâts que ces…

© Public Domain