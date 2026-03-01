Atelier la Rose et le Cheval

Ecurie les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Purification, ancrage et ouverture du cœur. Animées par Francoise Bossan, chamane universelle et Stephanie chassignon, femme de cheval, et Shiatsuki.

.

Ecurie les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Purification, anchoring and opening of the heart. Hosted by Francoise Bossan, universal shaman, and Stephanie Chassignon, horsewoman and Shiatsuki.

L’événement Atelier la Rose et le Cheval Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Val de Sioule