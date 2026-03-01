Atelier la Rose et le Cheval Saint-Didier-la-Forêt
Atelier la Rose et le Cheval Saint-Didier-la-Forêt samedi 14 mars 2026.
Atelier la Rose et le Cheval
Ecurie les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Date :
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00

2026-03-14
Purification, ancrage et ouverture du cœur. Animées par Francoise Bossan, chamane universelle et Stephanie chassignon, femme de cheval, et Shiatsuki.
Ecurie les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03
English :
Purification, anchoring and opening of the heart. Hosted by Francoise Bossan, universal shaman, and Stephanie Chassignon, horsewoman and Shiatsuki.
L’événement Atelier la Rose et le Cheval Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Val de Sioule