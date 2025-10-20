Atelier La Ruche x Les Oiseaux La Baule-Escoublac
232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
En l’honneur des 1 an de la librairie des Oiseaux, nous propserons un stage de 5 jours où nous réaliserons un projet en hommage aux oiseaux, qui s’étalera sur toute la durée du stage.
De 4 à 6 ans de 9h30 à 11h
Réalisation d’un jeu de société
7 ans et plus de 11h à 12h30
Création d’un luminaire
Uniquement sur inscriptions par téléphone ou par mail
07.84.94.67.32 laruche.ateliers@gmail.com .
232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire
