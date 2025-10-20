Atelier La Ruche x Les Oiseaux La Baule-Escoublac

Atelier La Ruche x Les Oiseaux La Baule-Escoublac lundi 20 octobre 2025.

Atelier La Ruche x Les Oiseaux

232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24

En l’honneur des 1 an de la librairie des Oiseaux, nous propserons un stage de 5 jours où nous réaliserons un projet en hommage aux oiseaux, qui s’étalera sur toute la durée du stage.

De 4 à 6 ans de 9h30 à 11h

Réalisation d’un jeu de société

7 ans et plus de 11h à 12h30

Création d’un luminaire

Uniquement sur inscriptions par téléphone ou par mail

07.84.94.67.32 laruche.ateliers@gmail.com .

232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 23 66 librairielesoiseaux@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier La Ruche x Les Oiseaux La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT44