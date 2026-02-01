Atelier La ruse du miroir Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône
Atelier La ruse du miroir Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône mercredi 18 février 2026.
Atelier La ruse du miroir
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-04-08 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-04-08
Différentes manières permettent de faire apparaître le hors-champ dans une photographie. L’une d’elle est le reflet. A l’aide d’un miroir placé dans une scène, et grâce à un cadrage précis, fais ressortir le hors-champ et compose une image favorisant le récit. .
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr
English : Atelier La ruse du miroir
L’événement Atelier La ruse du miroir Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)