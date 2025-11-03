Atelier La santé l’assiette activités seniors Salle du club Sainte-Radégonde-des-Noyers

Atelier La santé l’assiette activités seniors

Salle du club 25 rue de l’église Sainte-Radégonde-des-Noyers Vendée

Début : 2025-11-03 09:30:00

fin : 2025-11-24 12:00:00

2025-11-03 2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08

Et si on redécouvrait le plaisir d’une alimentation qui fait du bien au corps et au moral ? Rejoignez notre cycle de 6 ateliers, pour explorer les secrets d’une assiette saine et équilibrée.

Animé par une diététicienne, cet atelier vous apportera les clés d’une alimentation saine et équilibrée, tout en faisant la part belle au plaisir et à la convivialité !

Lors de la dernière séance, il vous sera proposé une mise en pratique avec un atelier cuisine suivi du partage du repas.

Gratuit sur inscription auprès de la MSA .

Salle du club 25 rue de l’église Sainte-Radégonde-des-Noyers 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 30 83

English :

How about rediscovering the pleasure of eating food that’s good for your body and your soul? Join our cycle of 6 workshops, to explore the secrets of a healthy, balanced diet.

German :

Wie wäre es, wenn wir die Freude an einer Ernährung wiederentdecken würden, die Körper und Geist gut tut? Nehmen Sie an unserer sechsteiligen Workshop-Reihe teil, um die Geheimnisse eines gesunden und ausgewogenen Tellers zu erforschen.

Italiano :

Che ne dite di riscoprire il piacere di mangiare cibi che fanno bene al corpo e all’anima? Partecipate alla nostra serie di 6 workshop per esplorare i segreti di una dieta sana ed equilibrata.

Espanol :

¿Qué tal redescubrir el placer de comer alimentos buenos para el cuerpo y el alma? Únase a nuestra serie de 6 talleres para explorar los secretos de una dieta sana y equilibrada.

