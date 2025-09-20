Atelier : la sensibilité des mots bleus Fours à chaux du Rey / Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer

Atelier : la sensibilité des mots bleus Samedi 20 septembre, 14h00 Fours à chaux du Rey / Regnéville-sur-Mer Manche

Durée 2h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Artiste accueillie en résidence, Mélanie Dornier propose une exposition de quatre cyanotypes inspirés du manifeste W.I.T.C.H. En lien avec cette exposition, un atelier cyanotype invite les participant·es à expérimenter la technique du photogramme. Au cœur d’une sélection d’écrits d’autrices, les textes sélectionnés sont agrémentés d’images et de végétaux puis imprimés grâce aux rayons UV du soleil.

Les bâtiments exceptionnels de fours à chaux de Rey se découvrent désormais grâce à une visite sonore permettant d'imaginer l'intense activité de ce site il y a 150 ans. Cette architecture monumentale fut avant tout une « machine » dans laquelle, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, de nombreuses personnes travaillèrent et traversèrent : chaufournier, quarryman, ouvrier, clients…

Le musée permet au visiteur de découvrir le riche passé maritime de Regnéville, port d’échouage à travers les objets de navigation, maquettes de bateaux, engins de pêche, atelier de cordier, souvenirs de voyage de cap-horniers, mais aussi vidéo, cartes et photographies….

Le visiteur est invité à la découverte des paysages et des activités humaines qui ont marqué et façonné ce territoire, à travers un parcours inédit. Il relie les fours à chaux du Rey au château de Regnéville.

© Sophie Lulague