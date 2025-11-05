Atelier La Tablette et Moi Saint-Doulchard
Atelier La Tablette et Moi Saint-Doulchard mercredi 5 novembre 2025.
Atelier La Tablette et Moi
Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher
Embarquez pour un premier pas ludique dans le monde numérique !
La Médiathèque de Saint-Doulchard invite les enfants de 3 à 6 ans à participer à son atelier La Tablette et Moi .
À travers des jeux interactifs sur tablette, cette initiation conviviale permet de découvrir avec plaisir les bases du numérique, tout en partageant un moment en famille.
Inscription obligatoire, places limitées. .
Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65 bibliotheque@mairie-saintdoulchard.fr
English :
Embark on a playful first step into the digital world!
German :
Begeben Sie sich auf einen spielerischen ersten Schritt in die digitale Welt!
Italiano :
Un primo passo divertente nel mondo digitale!
Espanol :
¡Embárcate en un divertido primer paso en el mundo digital!
