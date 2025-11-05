Atelier La Tablette et Moi Saint-Doulchard

Atelier La Tablette et Moi

Embarquez pour un premier pas ludique dans le monde numérique !

La Médiathèque de Saint-Doulchard invite les enfants de 3 à 6 ans à participer à son atelier La Tablette et Moi .

À travers des jeux interactifs sur tablette, cette initiation conviviale permet de découvrir avec plaisir les bases du numérique, tout en partageant un moment en famille.

Inscription obligatoire, places limitées. .

English :

Embark on a playful first step into the digital world!

German :

Begeben Sie sich auf einen spielerischen ersten Schritt in die digitale Welt!

Italiano :

Un primo passo divertente nel mondo digitale!

Espanol :

¡Embárcate en un divertido primer paso en el mundo digital!

