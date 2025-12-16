Atelier, la taille d’hiver des fruitiers Jardins de William Christie Thiré

Atelier, la taille d’hiver des fruitiers

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré Vendée

Notre rendez-vous mensuel avec Nathalie Joguet-Rocheteau, chargée pédagogique des ateliers jardins de la Fondation Les Arts Florissants William Christie, vous propose La taille d’hiver des fruitiers.

Venez apprendre à tailler vos arbres fruitiers avec un professionnel passionné, Olivier Grivois, spécialiste reconnu.

N’oubliez pas vos sécateurs et des vêtements chauds car nos ateliers peuvent être en extérieur.

Atelier avec places limitées, sur inscription conseillée.

Apprendre, ré apprendre …

Ateliers pour adultes et enfants de plus de 12 ans.

Jeudi 22 janvier de 16h30.

Dans nos espaces. Parking sur place.

Le Jardin du Bâtiment (Jardins de William Christie) 32, route de Sainte-Hermine, Thiré.

La confirmation de votre inscription uniquement après paiement en ligne. .

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 78 25 59 njoguetrocheteau@arts-florissants.org

English :

Our monthly appointment with Nathalie Joguet-Rocheteau, gardener of the parks and gardens of the Fondation Les Arts Florissants William Christie invites Olivier Grivois

