Atelier : la technique ancestrale de la Cocagne du Pastel des Teinturiers Muséum du Pastel Labège

Atelier : la technique ancestrale de la Cocagne du Pastel des Teinturiers Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00 Muséum du Pastel Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire par mail. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Atelier : Fabriquez votre Cocagne, l’or bleu du Moyen Âge

Plongez dans l’univers fascinant du pastel des teinturiers grâce à un atelier de fabrication de Cocagne, cette boule emblématique issue d’un savoir-faire ancestral.

À travers démonstrations et manipulations, découvrez comment l’on extrayait autrefois ce précieux pigment bleu, destiné à teindre les étoffes de la noblesse et de la royauté.

L’occasion d’évoquer également les moulins et séchoirs à pastel, véritables trésors d’architecture du Moyen Âge, essentiels à la prospérité du Triangle d’or du Pastel (Toulouse – Albi – Carcassonne).

Une immersion dans une histoire teintée de bleu, au cœur d’un patrimoine artisanal unique.

Réservation obligatoire : renseignez par mail votre nom, numéro de téléphone et le nombre de participants. L’horaire sera confirmé par retour de mail.

Prévoir Vêtement de protection ( verdure manipulée !! ).

Atelier et Histoire du patrimoine à partir de 10 ans, places limitées,

Inscription obligatoire par mail.

Muséum du Pastel 629 rue Max Planck 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitania Muséum de la Plante Pastel des Teinturiers, plante Emblématique du territoire Toulousain et Albigeois au Moyen Age, et unique élément naturel et européen pour teindre tous les tissus naturels. Muséum de son Histoire passée et Culture actuelle, source de pigment pour textile et de cosmétique pour ses vertus. Muséum au sein de l'atelier teinture accessible public, avec animations tout public.

© Muséum du Pastel Labège (31)