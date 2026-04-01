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Atelier La tête dans les étoiles Place d’Estouteville Avranches

Atelier La tête dans les étoiles Place d’Estouteville Avranches

Atelier La tête dans les étoiles Place d’Estouteville Avranches mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Place d'Estouteville

Adresse : Accueil du Scriptorial

Ville : 50300 Avranches

Département : Manche

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Atelier La tête dans les étoiles

Place d’Estouteville Accueil du Scriptorial Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15 11:30:00

Date(s) :
2026-04-15

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Place d’Estouteville Accueil du Scriptorial Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 79 57 00 

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English : Atelier La tête dans les étoiles

L’événement Atelier La tête dans les étoiles Avranches a été mis à jour le 2026-03-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts