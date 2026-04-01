Atelier La tête dans les étoiles Place d’Estouteville Avranches

Atelier La tête dans les étoiles

Place d’Estouteville Accueil du Scriptorial Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 11:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Découvre l’astrolabe, un instrument d’observation et de calculs astronomiques très ancien, et fabrique le tien ! .

Place d’Estouteville Accueil du Scriptorial Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 79 57 00

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English : Atelier La tête dans les étoiles

L’événement Atelier La tête dans les étoiles Avranches a été mis à jour le 2026-03-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts