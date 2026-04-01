Atelier La tête dans les étoiles Place d’Estouteville Avranches
Atelier La tête dans les étoiles Place d’Estouteville Avranches mercredi 15 avril 2026.
Atelier La tête dans les étoiles
Place d’Estouteville Accueil du Scriptorial Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15 11:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Découvre l’astrolabe, un instrument d’observation et de calculs astronomiques très ancien, et fabrique le tien ! .
Place d’Estouteville Accueil du Scriptorial Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 79 57 00
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English : Atelier La tête dans les étoiles
L’événement Atelier La tête dans les étoiles Avranches a été mis à jour le 2026-03-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts