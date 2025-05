Atelier La tomate dans tous ses états – La Grande École Le Havre, 17 juin 2025 18:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Atelier La tomate dans tous ses états La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 18:00:00

fin : 2025-06-17 20:00:00

Date(s) :

2025-06-17

Explorez la tomate sous toutes ses formes lors d’un atelier ensoleillé !

Avec la cheffe Sabrina, redécouvrez ce fruit star de l’été à travers des recettes variées. Une expérience culinaire haute en couleurs et en saveurs pour apprendre à sublimer la tomate, de l’entrée au plat principal — et au-delà.

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Réservation obligatoire

Explorez la tomate sous toutes ses formes lors d’un atelier ensoleillé !

Avec la cheffe Sabrina, redécouvrez ce fruit star de l’été à travers des recettes variées. Une expérience culinaire haute en couleurs et en saveurs pour apprendre à sublimer la tomate, de l’entrée au plat principal — et au-delà.

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier La tomate dans tous ses états

Explore tomatoes in all their forms at a sunny workshop!

With chef Sabrina, rediscover this star fruit of summer through a variety of recipes. A colorful and flavorful culinary experience to learn how to sublimate the tomato, from starter to main course? and beyond.

Little extras

– A complimentary glass of cider or apple juice during the workshop

– Each participant leaves with the recipes he or she has created

As part of an eco-responsible approach, remember to bring your own bag and/or container for your creations.

Reservations required

German :

Entdecken Sie in diesem sonnigen Workshop die Tomate in all ihren Formen!

Gemeinsam mit der Küchenchefin Sabrina entdecken Sie die Frucht des Sommers mithilfe verschiedener Rezepte neu. Ein farbenfrohes und geschmackvolles kulinarisches Erlebnis, bei dem Sie lernen, die Tomate von der Vorspeise bis zum Hauptgericht und darüber hinaus zu veredeln.

Die kleinen Extras

– Ein Glas Cidre oder Apfelsaft wird während des Workshops angeboten

– Jeder Teilnehmer geht mit den von ihm hergestellten Rezepten nach Hause

Im Sinne eines umweltbewussten Ansatzes denke daran, eine Tasche und/oder deinen Behälter mitzubringen, um deine Kreationen mitzunehmen.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Esplorate i pomodori in tutte le loro forme in un laboratorio soleggiato!

Con la chef Sabrina, riscoprite questo frutto protagonista dell’estate attraverso una serie di ricette. Un’esperienza culinaria colorata e saporita per imparare a sfruttare al meglio i pomodori, dagli antipasti ai secondi piatti e oltre.

Piccoli extra:

– Un bicchiere di sidro o di succo di mela in omaggio durante il workshop

– Ogni partecipante torna a casa con le ricette che ha creato

Nell’ottica di un approccio eco-responsabile, ricordatevi di portare con voi una borsa e/o un contenitore per le vostre creazioni.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

¡Explore los tomates en todas sus formas en un taller soleado!

Con la chef Sabrina, redescubra esta fruta estrella del verano a través de diversas recetas. Una experiencia culinaria llena de color y sabor para aprender a sacar el máximo partido a los tomates, desde los entrantes hasta los platos principales… y más allá.

Pequeños extras

– Un vaso de sidra o zumo de manzana de cortesía durante el taller

– Cada participante se lleva a casa las recetas que ha creado

Como parte de un enfoque eco-responsable, recuerda traer una bolsa y/o tu propio recipiente para llevarte tus creaciones.

Reserva obligatoria

L’événement Atelier La tomate dans tous ses états Le Havre a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie