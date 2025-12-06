Atelier La tour de l’hôtel de ville fait des bulles ! Le Havre

Atelier La tour de l’hôtel de ville fait des bulles !

1517 Place de l’Hôtel de ville Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Après une lecture de paysage depuis le 17e étage, Jérôme Bellanger aka jEROME, auteur et illustrateur de la BD Poulp fiction (Édifice), vous initie au dessin de personnages et détails architecturaux et vous accompagne dans la création du scénario de votre bande-dessinée.

À partir de 14 ans Durée 2h30

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription .

1517 Place de l’Hôtel de ville Le Havre 76084 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

English : Atelier La tour de l’hôtel de ville fait des bulles !

