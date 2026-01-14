Atelier “La vie sous les feuillages” avec la plasticienne Apolline Pliez Maraye-en-Othe

Atelier “La vie sous les feuillages” avec la plasticienne Apolline Pliez

Mercredi 22 avril MARAYE-EN-OTHE Atelier “La vie sous les feuillages” avec la plasticienne Apolline Pliez. De 14h à 16h au point lecture.

La vie sous les feuillages est un atelier pour penser et créer son propre Kamishibaï, un petit théâtre ambulant venant du Japon.

ATELIER GRATUIT À PARTIR DE 7 ANS

Contact point-lecture-maraye@outlook.com .

