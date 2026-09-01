Informations pratiques

Anould

Atelier – La voie de l’Oiseau

Anould Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvre, transforme plantes et matières naturelles en chants d’oiseaux

& voyage dans des paysages sonores inspirés par les oiseaux

Le semeur de sons propose d’apprendre à façonner divers objets à partir de plantes et d’autres éléments naturels pour imiter le chant des oiseaux.

Au Jardin de l’Humus,

Dans le cadre des Fermes Ouvertes Bleu

Qui sommes-nous ?

L’association Bleu Vert Vosges rassemble des femmes et des hommes passionnés par les plantes et petits fruits du Massif des Vosges.

Entre cultures et cueillettes sauvages, nous travaillons au rythme des saisons pour préserver la richesse des plantes médicinales et aromatiques, comme l’arnica et bien d’autres.

Nos engagements :

• Cueillir et cultiver sans épuiser

• Préserver les plantes et leurs milieux naturels

• Transformer nos récoltes à la ferme

• Partager nos savoir-faire et notre amour du vivant

• Proposer des produits locaux, en circuit court

Ouvrir nos fermes, c’est vous inviter à découvrir un métier, un territoire et des plantes qui soignent autant les paysages que les personnes.Tout public

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Anould 88650 Vosges Grand Est +33 7 69 27 03 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover and transform plants and natural materials into birdsong

& journey through soundscapes inspired by birds

The Sound Sower invites you to learn how to craft various objects from plants and other natural elements to imitate birdsong.

At the Jardin de l’Humus,

As part of the Fermes Ouvertes Bleu

Who are we?

The Bleu Vert Vosges association brings together women and men who are passionate about the plants and berries of the Vosges Mountains.

Through both cultivated crops and wild foraging, we work in harmony with the seasons to preserve the richness of medicinal and aromatic plants, such as arnica and many others.

Our commitments:

? To harvest and cultivate without depleting resources

? To preserve plants and their natural habitats

? To process our harvests on the farm

? To share our expertise and our love of life

? Offering local products through short supply chains

Opening our farms to you means inviting you to discover a craft, a region, and plants that nurture both the landscape and people.

L’événement Atelier – La voie de l’Oiseau Anould a été mis à jour le 2026-09-05 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES