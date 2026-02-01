Atelier Labo148 Fanzine | Défi kino

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !

Les méchants prennent le pouvoir le temps d’un après-midi. Entre papier, images et mots, compose ton fanzine inspiré des antagonistes cultes des séries et laisse parler ton côté obscur.

**A partir de 8 ans.**

**Entrée libre, sans réservation.**

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

Accompanied by our guest artists, artists in residence and members of my creative community at La Condition Publique: create with your family!

Villains take over for an afternoon. Using paper, images and words, create your own fanzine inspired by cult series antagonists, and let your dark side do the talking.

**Ages 8 and up

**Free admission, no reservation required **

L’événement Atelier Labo148 Fanzine | Défi kino Roubaix a été mis à jour le 2026-02-10 par Hauts-de-France Tourisme