Atelier Labo148 L’art d’être méchant | Défi kino

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Ensuite, ce sera à votre tour de façonner votre propre méchant légendaire. Cadrage, décor, bruitages, attitudes, répliques… En équipe, vous ferez des choix de mise en scène pour donner vie à votre propre méchant digne des plus grandes séries.

**LABO148 avec Les Rencontres Audiovisuelles.**

Ensuite, ce sera à votre tour de façonner votre propre méchant légendaire. Cadrage, décor, bruitages, attitudes, répliques… En équipe, vous ferez des choix de mise en scène pour donner vie à votre propre méchant digne des plus grandes séries.

**LABO148 avec Les Rencontres Audiovisuelles.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Then it’s your turn to create your own legendary villain. Framing, scenery, sound effects, attitudes, lines? Working as a team, you’ll make staging choices to bring your own villain to life, worthy of the greatest TV series.

**LABO148 with Les Rencontres Audiovisuelles

L’événement Atelier Labo148 L’art d’être méchant | Défi kino Roubaix a été mis à jour le 2026-02-10 par Hauts-de-France Tourisme