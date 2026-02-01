Atelier Labo148 Lumières et émotions Roubaix

Atelier Labo148 Lumières et émotions

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !

La lumière est l’un des éléments qui pose l’ambiance dans une scène, certaines d’entre-elles sont déterminantes dans la narration. Elles servent à créer une ambiance, une émotion, voire même un genre cinématographique ! L’atelier s’articulera autour de la réalisation de portraits photographiques en prenant pour prétexte les émotions pour manipuler le matériel et construire sa lumière. Chaque participant·e pourra repartir avec un portrait imprimé sur papier photo.

**À partir de 12 ans.**

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

Accompanied by our guest artists, artists in residence and members of my creative community at La Condition Publique: create with your family!

Light is one of the elements that sets the mood in a scene, and some of them are crucial to the narrative. They help create an atmosphere, an emotion, even a cinematic genre! The workshop will focus on the creation of photographic portraits, using emotions as a pretext for manipulating equipment and building light. Each participant will leave with a portrait printed on photo paper.

**Ages 12 and over

