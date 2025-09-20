Atelier Laboratoire de Restauration d’Œuvres d’Art Atelier du Temps Passé Paris

Atelier Laboratoire de Restauration d’Œuvres d’Art 20 et 21 septembre Atelier du Temps Passé Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Portes ouvertes et visites exceptionnelles

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Atelier du Temps Passé ouvre ses portes au public pour une immersion inédite dans les coulisses de la restauration d’œuvres d’art. Installé au cœur de Paris, l’atelier vous invite à découvrir les savoir-faire précieux et minutieux qui redonnent vie aux œuvres anciennes et modernes.

Au programme de ces journées :

Visites commentées des différentes spécialités :

Restauration de tableaux (peintures anciennes, modernes et contemporaines)

Restauration d’œuvres sur papier (dessins, gravures, aquarelles)

Restauration de cadres anciens, dorure à la feuille

Restauration d’objets polychromes

Cadres de qualité sur-mesure (visualisation numérique de l’encadrement)

Encadrement de conservation (pH neutre, anti UV)

Expertise technique et analyses d’authenticité de tableaux

Démonstrations en direct de techniques de restauration-conservation : refixages, fils à fils, nettoyages, comblements, réintégration picturale…

Rencontre avec les restauratrices et explication des étapes de traitement

Espace d’accueil et d’échange autour du patrimoine matériel et des enjeux de sa conservation

Une occasion unique de plonger dans les métiers d’art au service de la mémoire des œuvres. L’équipe de l’Atelier du Temps Passé partagera avec passion son engagement pour la sauvegarde du patrimoine artistique.

Entrée libre – tout public

Horaires, adresse et informations pratiques disponibles sur notre site ou nos réseaux sociaux.https://atelierdutempspasse.fr/

Atelier du Temps Passé 3 avenue Daumesnil 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Paris Île-de-France 01 43 07 72 26 https://atelierdutempspasse.fr/ https://www.facebook.com/atelierdutempspasse [{« link »: « https://atelierdutempspasse.fr/ »}] Métros : Bastille / Gare de Lyon / Ledru Rollin

Parking Vinci Opéra Bastille

BUS :

(c) atelierdutempspasse