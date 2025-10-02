Atelier Lâcher prise par la musique Poiroux
Atelier Lâcher prise par la musique Poiroux jeudi 18 décembre 2025.
Atelier Lâcher prise par la musique
Salle du Payré Poiroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 10:00:00
fin : 2025-12-18 12:00:00
Date(s) :
2025-12-18
.
Salle du Payré Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
English :
L’événement Atelier Lâcher prise par la musique Poiroux a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral