Atelier lacto-fermentation, à la Cueillette de L’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon
Atelier lacto-fermentation, à la Cueillette de L’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon samedi 20 septembre 2025.
Atelier lacto-fermentation, à la Cueillette de L’Aragnon
Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Venez découvrir les techniques pour préparer vos bocaux de légumes fermentés lors d’un atelier ludique, original et gourmand !
Au programme histoire, bénéfices et techniques de fermentation.
Préparation de bocaux d’aliments lactofermentés à base de légumes de saison à rapporter chez vous !
Un apéritif fermenté vous sera proposé vous dégusterez des légumes façon pickles, des tartinades fermentées accompagnés d’une boisson fermentée. .
Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 adiu@cueillettedelaragnon.fr
English : Atelier lacto-fermentation, à la Cueillette de L’Aragnon
German : Atelier lacto-fermentation, à la Cueillette de L’Aragnon
Italiano :
Espanol : Atelier lacto-fermentation, à la Cueillette de L’Aragnon
L’événement Atelier lacto-fermentation, à la Cueillette de L’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2025-08-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran