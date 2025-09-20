Atelier lacto-fermentation, à la Cueillette de L’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir les techniques pour préparer vos bocaux de légumes fermentés lors d’un atelier ludique, original et gourmand !

Au programme histoire, bénéfices et techniques de fermentation.

Préparation de bocaux d’aliments lactofermentés à base de légumes de saison à rapporter chez vous !

Un apéritif fermenté vous sera proposé vous dégusterez des légumes façon pickles, des tartinades fermentées accompagnés d’une boisson fermentée. .

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 adiu@cueillettedelaragnon.fr

