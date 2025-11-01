Atelier “Lactofermentation” à la Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière

samedi 1 novembre 2025.

Atelier “Lactofermentation” à la Ferme du Coq à l’Âne

Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Dans le cadre de l’événement “L’Automne à la Ferme”

La Ferme du Coq à l’Âne vous invite à découvrir un savoir-faire ancestral lors d’un atelier de lactofermentation !

Apprenez à transformer le chou du champ jusqu’à la choucroute, tout en explorant les bienfaits de cette méthode naturelle pour la santé.

Au programme

Explications et démonstration de lactofermentation du chou

Découverte du parcours du légume du champ à l’assiette

Dégustation et échanges conviviaux autour du bien-manger

Réservation obligatoire par SMS auprès de Louise au 06 75 79 47 79

Participation libre (minimum conseillé 5€)

Un moment gourmand et enrichissant pour célébrer l’automne à la ferme .

Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 79 47 79

