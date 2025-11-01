Atelier “Lactofermentation” à la Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière
Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime
Dans le cadre de l’événement “L’Automne à la Ferme”
La Ferme du Coq à l’Âne vous invite à découvrir un savoir-faire ancestral lors d’un atelier de lactofermentation !
Apprenez à transformer le chou du champ jusqu’à la choucroute, tout en explorant les bienfaits de cette méthode naturelle pour la santé.
Au programme
Explications et démonstration de lactofermentation du chou
Découverte du parcours du légume du champ à l’assiette
Dégustation et échanges conviviaux autour du bien-manger
Réservation obligatoire par SMS auprès de Louise au 06 75 79 47 79
Participation libre (minimum conseillé 5€)
Un moment gourmand et enrichissant pour célébrer l’automne à la ferme .
Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 79 47 79
