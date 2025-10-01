Atelier lactofermentation Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône

Atelier lactofermentation

Salle de la médiathèque Place de la Grangette Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

non adhérents à l’association

Début : 2025-10-01 17:00:00

fin : 2025-10-01 19:00:00

2025-10-01

Michèle vous propose de découvrir l’art de la fermentation naturelle à travers des ateliers vivants, accessibles et créatifs. I

nitiez-vous à des techniques ancestrales, repartez avec vos propres créations et une nouvelle autonomie en cuisine !

Salle de la médiathèque Place de la Grangette Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Michèle invites you to discover the art of natural fermentation through lively, accessible and creative workshops. I

nitiate yourself in ancestral techniques, and leave with your own creations and a new autonomy in the kitchen!

German :

Michèle bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kunst der natürlichen Fermentation in lebendigen, zugänglichen und kreativen Workshops zu entdecken. I

lassen Sie sich in althergebrachte Techniken einführen und nehmen Sie Ihre eigenen Kreationen und eine neue Autonomie in der Küche mit nach Hause!

Italiano :

Michèle vi invita a scoprire l’arte della fermentazione naturale attraverso laboratori vivaci, accessibili e creativi. I

ntrare nelle tecniche ancestrali e uscire con le proprie creazioni e una nuova autonomia in cucina!

Espanol :

Michèle le invita a descubrir el arte de la fermentación natural a través de talleres animados, accesibles y creativos. I

¡níciese en las técnicas ancestrales y salga con sus propias creaciones y una nueva autonomía en la cocina!

