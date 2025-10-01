Atelier lactofermentation Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône
Atelier lactofermentation Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône mercredi 1 octobre 2025.
Atelier lactofermentation
Salle de la médiathèque Place de la Grangette Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-10-01 17:00:00
fin : 2025-10-01 19:00:00
2025-10-01
Michèle vous propose de découvrir l’art de la fermentation naturelle à travers des ateliers vivants, accessibles et créatifs. I
nitiez-vous à des techniques ancestrales, repartez avec vos propres créations et une nouvelle autonomie en cuisine !
Salle de la médiathèque Place de la Grangette Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Michèle invites you to discover the art of natural fermentation through lively, accessible and creative workshops. I
nitiate yourself in ancestral techniques, and leave with your own creations and a new autonomy in the kitchen!
German :
Michèle bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kunst der natürlichen Fermentation in lebendigen, zugänglichen und kreativen Workshops zu entdecken. I
lassen Sie sich in althergebrachte Techniken einführen und nehmen Sie Ihre eigenen Kreationen und eine neue Autonomie in der Küche mit nach Hause!
Italiano :
Michèle vi invita a scoprire l’arte della fermentazione naturale attraverso laboratori vivaci, accessibili e creativi. I
ntrare nelle tecniche ancestrali e uscire con le proprie creazioni e una nuova autonomia in cucina!
Espanol :
Michèle le invita a descubrir el arte de la fermentación natural a través de talleres animados, accesibles y creativos. I
¡níciese en las técnicas ancestrales y salga con sus propias creaciones y una nueva autonomía en la cocina!
