Atelier Lactofermentation et pickles

Kersaint-Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 18:30:00

fin : 2026-02-24 20:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Venez découvrir deux techniques de conservation pour faire durer les récoltes du jardin ou lutter contre le gaspillage alimentaire.

Repartez avec vos bocaux à déguster !

Nombre de places limitées. Atelier sur inscription. .

Kersaint-Plabennec 29860 Finistère Bretagne

